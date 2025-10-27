DAX24.232 ±-0,0%Est505.698 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,75 +5,8%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.973 +0,5%Euro1,1643 +0,1%Öl65,62 -0,1%Gold4.031 -1,2%
Fortschritte im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Novo Nordisk, Highland Critical Minerals im Fokus
Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus
Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zeigt sich zum Wochenauftakt behauptet
So bewegt sich Siemens Energy

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Montagmittag fester

27.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 104,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
102,50 EUR -1,15 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 104,70 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 106,50 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 354.749 Siemens Energy-Aktien.

Bei einem Wert von 110,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 5,59 Prozent zulegen. Bei 36,86 EUR fiel das Papier am 31.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 64,79 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,23 EUR. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 85,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 1,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
