Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag mit Einbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 105,00 EUR.
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 105,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 103,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 275.080 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.
Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 110,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,29 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2024 bei 36,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,531 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 85,88 EUR angegeben.
Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 9,75 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR umsetzen können.
Am 18.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Am 18.11.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Siemens Energy AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.2025
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
