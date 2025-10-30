DAX24.081 -0,2%Est505.686 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1621 +0,1%Öl64,50 -0,6%Gold3.998 +1,4%
Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Notierung im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Vormittag auf rotes Terrain

30.10.25 09:22 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 104,20 EUR ab.

Siemens Energy AG
105,45 EUR -1,45 EUR -1,36%
Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 104,20 EUR. Bei 103,90 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,75 EUR. Zuletzt wechselten 92.778 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,55 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2024 bei 36,86 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 182,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,531 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,88 EUR.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,75 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,61 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

