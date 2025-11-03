DAX24.232 +1,1%Est505.702 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,62 -0,7%Gold4.006 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- TKMS, Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
IREN-Aktie beflügelt: Microsoft investiert Milliarden IREN-Aktie beflügelt: Microsoft investiert Milliarden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Aktie im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Montagmittag an Boden

03.11.25 12:05 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Montagmittag an Boden

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 112,40 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
113,00 EUR 5,40 EUR 5,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 112,40 EUR nach oben. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 112,40 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,60 EUR. Zuletzt wechselten 850.116 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 112,40 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 0,00 Prozent zulegen. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 67,15 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,506 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,75 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Am 18.11.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Starke Performance der Siemens Energy-Aktie - Analysten bleiben gespalten

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient

Siemens Energy-Aktie gesucht: 'KI-Show geht weiter'

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen