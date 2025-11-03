Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Montagmittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 112,40 EUR nach oben.

In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 112,40 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,60 EUR. Zuletzt wechselten 850.116 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 112,40 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 0,00 Prozent zulegen. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 67,15 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,506 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,75 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Am 18.11.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2025 aus.

