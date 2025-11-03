Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 109,30 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 109,30 EUR nach oben. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 109,85 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 127.179 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 110,55 EUR. Gewinne von 1,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,92 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,506 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,88 EUR.

Am 06.08.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 EUR, nach -0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,75 Mrd. EUR – ein Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je Siemens Energy-Aktie.

