Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verliert am Nachmittag

04.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 108,75 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 108,75 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 106,20 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,00 EUR. Bisher wurden heute 980.723 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.11.2025 auf bis zu 113,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 4,78 Prozent wieder erreichen. Bei 36,92 EUR fiel das Papier am 07.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 66,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,506 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 85,88 EUR.

Siemens Energy gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,75 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 18.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Siemens Energy dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

