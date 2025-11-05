Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochmittag mit Abschlägen

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 105,05 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 4,1 Prozent auf 105,05 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 104,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 106,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 452.123 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,95 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,47 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 36,92 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,85 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,506 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,88 EUR.

Am 06.08.2025 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,78 Prozent auf 9,75 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je Siemens Energy-Aktie.

