Aktienkurs im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

06.11.25 12:04 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 106,45 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 106,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 104,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,80 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 425.751 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.11.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,05 Prozent hinzugewinnen. Bei 36,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 65,32 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,506 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,88 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 EUR, nach -0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

