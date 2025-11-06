Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 105,65 EUR nach.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 105,65 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 104,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 625.082 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 113,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,92 EUR ab. Mit Abgaben von 65,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,506 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,88 EUR an.

Am 06.08.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 9,75 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

