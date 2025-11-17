DAX23.537 -1,4%Est505.631 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.897 ±-0,0%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1598 -0,2%Öl64,26 -0,1%Gold4.071 -0,2%
Aktienentwicklung

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagnachmittag höher

17.11.25 16:08 Uhr

17.11.25 16:08 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagnachmittag höher

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 114,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
113,35 EUR 2,70 EUR 2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 114,05 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 114,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.018.802 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 114,60 EUR markierte der Titel am 17.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,48 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 172,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 99,11 EUR.

Am 14.11.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 10,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,05 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 11.02.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 10.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2026 3,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie springt an: Mittelfristziele nach oben korrigiert - Dividende ist zurück

Aktienempfehlung Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Ausblick: Siemens Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
13:11Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10:51Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
08:01Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:51Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
14.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
09.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13:11Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
08:01Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

