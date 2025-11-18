Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 109,55 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 4,1 Prozent im Minus bei 109,55 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,30 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 110,50 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 484.666 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2025 auf bis zu 114,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,81 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 61,83 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,40 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,11 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 14.11.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 10,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,05 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 11.02.2026 gerechnet. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 10.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,45 EUR je Aktie.

