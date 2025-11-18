DAX23.290 -1,3%Est505.567 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1584 -0,1%Öl64,24 +0,3%Gold4.045 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Netflix 552484 RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Siemens Healthineers, Highland, im Fokus
Top News
Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienentwicklung

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Abschlägen

18.11.25 12:04 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 109,55 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
109,50 EUR -3,15 EUR -2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 4,1 Prozent im Minus bei 109,55 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,30 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 110,50 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 484.666 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2025 auf bis zu 114,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,81 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 61,83 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,40 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,11 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 14.11.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 10,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,05 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 11.02.2026 gerechnet. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 10.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,45 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Optimistische Analystenstimmen: Siemens Energy-Aktie klettert auf Rekordhoch

Barclays Capital mit Investmenttipp: Equal Weight-Note für Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
17.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
14.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
09.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen