Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagvormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 110,05 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 110,05 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 109,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 110,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 141.248 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 114,80 EUR erreichte der Titel am 17.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 4,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 41,81 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 62,01 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,40 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 99,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 14.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,74 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 11.02.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 10.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,42 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

