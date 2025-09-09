Warburg Research

JENOPTIK Buy

11:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 35 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Technologiekonzern trübten kurzfristige Unsicherheiten die mittelfristig guten Aussichten, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine zuletzt schwache Kursentwicklung spiegele dies und das derzeitige Fehlen klarer Kurstreiber aber schon wider. Schaumann hält eine Kaufempfehlung weiterhin für angebracht, auch wenn es für eindeutig positive Nachrichten wohl noch eine Weile dauern werde./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images