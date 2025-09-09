JENOPTIK Aktie
Marktkap. 933,55 Mio. EURKGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 35 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Technologiekonzern trübten kurzfristige Unsicherheiten die mittelfristig guten Aussichten, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine zuletzt schwache Kursentwicklung spiegele dies und das derzeitige Fehlen klarer Kurstreiber aber schon wider. Schaumann hält eine Kaufempfehlung weiterhin für angebracht, auch wenn es für eindeutig positive Nachrichten wohl noch eine Weile dauern werde./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,20 €
|Abst. Kursziel*:
91,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
91,59%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JENOPTIK AG
|11:01
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|11:01
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|11:01
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|13.08.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09.08.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.05.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.03.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.02.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.08.18
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|22.07.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK