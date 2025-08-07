DAX 24.186 +0,7%ESt50 5.388 +1,0%Top 10 Crypto 17,22 +3,9%Dow 44.785 +0,7%Nas 21.686 +0,0%Bitcoin 103.855 +0,9%Euro 1,1714 +0,3%Öl 65,14 -1,5%Gold 3.359 +0,4%
JENOPTIK Aktie

JENOPTIK Aktien-Sparplan
18,51 EUR -0,16 EUR -0,86 %
STU
Marktkap. 1,08 Mrd. EUR

KGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60

ISIN DE000A2NB601

Symbol JNPKF

DZ BANK

JENOPTIK Halten

17:11 Uhr
JENOPTIK Halten
JENOPTIK AG
18,51 EUR -0,16 EUR -0,86%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik nach Quartalszahlen von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Hightech-Unternehmen habe beim Auftragseingang positiv überrascht, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Umsatz und Profitabilität hätten jedoch die Erwartungen verfehlt. Der Experte senkte seine Prognosen für 2025 und 2026./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
18,69 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
18,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

17:11 JENOPTIK Halten DZ BANK
12:01 JENOPTIK Neutral UBS AG
11:46 JENOPTIK Buy Baader Bank
10:41 JENOPTIK Buy Warburg Research
09:31 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

