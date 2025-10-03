DAX24.458 +0,1%Est505.655 +0,2%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.883 -0,9%Euro1,1737 +0,1%Öl64,61 +0,5%Gold3.863 +0,2%
Siltronic im Blick

Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagvormittag mit KursVerlusten

03.10.25 09:27 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 53,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
53,80 EUR -0,20 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 53,60 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 53,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.915 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,20 EUR erreichte der Titel am 05.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 27,24 Prozent Luft nach oben. Am 11.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,86 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 28.10.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Siltronic die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,698 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
