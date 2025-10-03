Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 53,40 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,1 Prozent auf 53,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 52,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 42.043 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.10.2024 markierte das Papier bei 68,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 21,70 Prozent niedriger. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 68,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 329,10 Mio. EUR, gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,32 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic: Weiteres Erholungspotenzial

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor 5 Jahren verloren

Siltronic: 50 Euro nächstes Ziel