Heute im Fokus
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen ziehen an -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, VW, Intel, AMD, Samsung, OpenAI, SK hynix, Novo Nordisk, Formycon im Fokus
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Aktie im Blick

Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

02.10.25 09:29 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,0 Prozent auf 50,05 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 50,05 EUR. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 50,20 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,20 EUR. Bisher wurden heute 12.966 Siltronic-Aktien gehandelt.

Bei 68,45 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 26,88 Prozent niedriger. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,66 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 46,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 0,73 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 351,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Siltronic AG

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
