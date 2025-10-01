Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siltronic zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 46,84 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 46,84 EUR zu. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,14 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.212 Siltronic-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,40 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,16 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 31,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,32 Prozent.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,100 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 329,10 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie stehen.

