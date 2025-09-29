DAX23.704 -0,2%ESt505.491 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1752 +0,2%Öl67,13 -0,8%Gold3.814 -0,5%
Aktie im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic verbilligt sich am Vormittag

30.09.25 09:26 Uhr

30.09.25 09:26 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 45,12 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
44,88 EUR -0,80 EUR -1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:04 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 45,12 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 44,96 EUR. Bei 45,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 1.501 Stück.

Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Bei 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,74 Prozent.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 351,30 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 329,10 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -2,698 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
04.02.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2025Siltronic KaufenDZ BANK
20.01.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

