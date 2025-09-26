DAX23.794 +0,2%ESt505.515 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.628 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,30 -0,7%Gold3.816 +1,4%
DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Siltronic Aktie News: Siltronic steigt am Montagvormittag

29.09.25 09:29 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic steigt am Montagvormittag

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 45,66 EUR.

Werte in diesem Artikel
Siltronic AG
45,50 EUR 1,40 EUR 3,17%
Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 45,66 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 45,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,02 EUR. Zuletzt wechselten 1.374 Siltronic-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,40 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2025 Kursverluste bis auf 31,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,100 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,10 Mio. EUR im Vergleich zu 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2025 -2,698 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

