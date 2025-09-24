Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 44,52 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 1,3 Prozent auf 44,52 EUR nach. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 44,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,38 EUR. Zuletzt wechselten 3.570 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,36 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,10 Mio. EUR im Vergleich zu 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siltronic.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,698 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

