Polen gründet eigenen Nationalpark Unteres Odertal

26.09.25 16:47 Uhr

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen richtet an der Grenze zu Deutschland einen eigenen Nationalpark Unteres Odertal ein. Für den ersten polnischen Nationalpark seit 24 Jahren stimmte eine Mehrheit im polnischen Parlament, dem Sejm, in Warschau, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. Der Senat als zweite Parlamentskammer muss noch zustimmen.

Der neue Nationalpark mit etwa 3.800 Hektar Fläche ermögliche einen besseren Schutz der Landschaft, sagte Umweltministerin Paulina Hennig-Kloska. Die Auenlandschaft an der Oder war aber in Polen auch bisher schon als Landschaftsschutzpark geschützt. In diesem Gebiet liegen die Polder zum Hochwasserschutz, die Anfang des 20. Jahrhunderts nach niederländischem Vorbild angelegt wurden.

Auf deutscher Seite gibt es seit 1995 einen Nationalpark Unteres Odertal mit 10.000 Hektar Fläche. Der neue polnische Park wird über die Oder an die Bundesländer Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern grenzen./fko/DP/stw