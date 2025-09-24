Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 46,56 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 46,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.252 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 70,50 EUR markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (31,70 EUR). Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 31,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 29.07.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 351,30 Mio. EUR gelegen.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Siltronic die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic: 50 Euro nächstes Ziel

Aktien von Infineon, AIXTRON und Co. springen hoch: NVIDIA weckt neue KI-Fantasie

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 3 Jahren eingebracht