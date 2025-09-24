DAX23.464 -0,9%ESt505.437 -0,5%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.085 -1,5%Euro1,1745 ±0,0%Öl68,99 -0,1%Gold3.758 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 D-Wave Quantum A3DSV9 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Medizintechnik, BYD, Oracle, Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Top News
Gerresheimer-Aktie höher: Hauck Aufhäuser IB belässt Gerresheimer auf 'Buy' Gerresheimer-Aktie höher: Hauck Aufhäuser IB belässt Gerresheimer auf 'Buy'
Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.

Zoll nimmt bei der Intertabac viele Aussteller hoch

25.09.25 11:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Altria Inc.
55,30 EUR -0,38 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAT PLC (British American Tobacco)
45,35 EUR 0,65 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Philip Morris Inc.
138,44 EUR -0,98 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DORTMUND (dpa-AFX) - Bei der Intertabac haben nach Erkenntnissen des Zolls überraschend viele Aussteller rechtswidrig Ware präsentiert, die nicht versteuert worden ist. 22 Ausstellende hätten unversteuerte Ware präsentiert und damit deutlich mehr als in den Vorjahren, sagte eine Sprecherin des Hauptzollamts Dortmund. "In einer Halle haben wir jeden abkassiert." Bei der Intertabac 2019 waren den Zöllnern fünf Aussteller in die Maschen gegangen. 2023 waren es 14, die sich Strafverfahren stellen mussten.

Wer­bung

Bei der unversteuerten Ware sei es in diesem Jahr um Zigaretten, Feinschnitt und E-Zigaretten sowie deren Liquids gegangen. Es seien Strafverfahren wegen Steuerhehlerei eingeleitet worden und von den Ausstellern Sicherheitsleistungen über insgesamt rund 59.000 Euro verlangt worden, hieß es vom Zoll. Gegen zwei weitere Aussteller wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, weil sie Steuerzeichen zwar gekauft, aber nicht angebracht hatten. Bei der jährlich stattfindenden Intertabac waren in der vergangenen Woche mehr als 800 Aussteller präsent, um ihre Produkte rund ums Rauchen und Inhalieren zu zeigen./wdw/DP/stw

In eigener Sache

Übrigens: Altria und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Altria

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Altria

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen