DAX23.545 -0,5%ESt505.446 -0,3%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.054 -0,1%Nas22.403 -0,4%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1674 -0,6%Öl68,71 -0,5%Gold3.736 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Delta-Aktie tiefer: Fluglinie rüstet APU-Hilfsturbinen bei ihren Airbus-A320-Jets nach Delta-Aktie tiefer: Fluglinie rüstet APU-Hilfsturbinen bei ihren Airbus-A320-Jets nach
Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.

Klingbeil will gerechtes Gesamtpaket bei Sozialreformen

25.09.25 16:52 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil spricht sich bei Reformen des Sozialstaats für ein "gerechtes Gesamtpaket" aus. Dies werde "wahrscheinlich allen ein bisschen was abverlangen", sagte der SPD-Vorsitzende bei einer Veranstaltung des Verbands der Chemischen Industrie in Berlin. Nötig seien Strukturreformen in Deutschland. "Da ist was aus dem Ruder gelaufen und das muss korrigiert werden." Die Diskussion sollte aber ohne "Kraftmeierei" geführt werden. Der Sozialstaat dürfe nicht aufgegeben werden.

Wer­bung

Der SPD-Chef sprach weiter von einem Gerechtigkeitsempfinden - wenn jemand sei, der Geld vom Staat bekomme und nicht dafür arbeiten gehe, obwohl er könnte - oder wenn Menschen Bürgergeld bekämen und schwarz arbeiteten. Das müsse korrigiert werden. In dieser Frage gebe es überhaupt keine Differenzen zwischen SPD und Union.

Klingbeil sagte, zur Reform des Bürgergelds seien Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) in sehr guten Gesprächen. Merz hatte am Mittwoch bei der Chemie-Industrie zum Bürgergeld gesagt, er überlasse das nicht dem Arbeitsministerium oder anderen Stellen in der Regierung - sondern es solle sich erst "politisch" über Formulierungen bis hart an die Gesetzessprache heran geeinigt werden, bevor dies in die Ministerialbürokratie gegeben werde. Zu Berichten, Merz habe das Bürgergeld damit zur "Chefsache" gemacht, sagte Klingbeil, Merz habe gesagt, er sei falsch verstanden worden.

Der Finanzminister zeigte sich außerdem zuversichtlich, dass es bald eine Lösung über einen staatlich geförderten, niedrigeren Industriestrompreis gibt. Es gebe mit der EU-Kommission noch einige juristische Sachen zu klären. Brüssel muss zustimmen. Klingbeil sagte weiter, es gehe dann darum, gemeinsam Geld zu "finden". Er betonte aber, er sei für einen Industriestrompreis. In der Finanzplanung des Bundes gibt es ab 2027 Milliardenlücken./hoe/DP/stw