BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von BAT gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 38,64 GBP.

Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 38,64 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 38,51 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,35 GBP. Zuletzt wechselten 1.341.012 BAT-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,00 GBP. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 13,87 Prozent wieder erreichen. Bei 26,22 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 32,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,76 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,40 GBP je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,57 GBP.

BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. BAT dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 3,87 GBP fest.

