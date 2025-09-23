BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 39,40 GBP zu.

Um 09:06 Uhr wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 39,40 GBP nach oben. Im Tageshoch stieg die BAT-Aktie bis auf 39,51 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,35 GBP. Bisher wurden via London 70.248 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,00 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 11,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (26,22 GBP). Abschläge von 33,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,76 GBP ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,57 GBP für die BAT-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2027 3,87 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

