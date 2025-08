Jefferies & Company Inc.

BAT Buy

11:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) nach den in der vergangenen Woche vorgelegten Halbjahreszahlen von 4800 auf 5200 Pence angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der Tabakkonzern befinde sich seiner Ansicht nach im frühen Stadium einer erfolgreichen Umstellung auf ein auf rauchfreie Produkte ausgerichtetes Portfolio, schrieb Andrei Andon-Ionita in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die zunehmenden Aktienrückkäufe deuteten außerdem darauf hin, dass sich die Bilanz deutlich verbessert habe./rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2025 / 22:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com