BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gewinnt am Mittag

Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BAT legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 38,20 GBP.

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 38,20 GBP. In der Spitze legte die BAT-Aktie bis auf 38,36 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 38,19 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 376.129 BAT-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 26,26 GBP. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 45,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,57 GBP für die BAT-Aktie aus.

Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,39 GBP fest.

