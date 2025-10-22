BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittwochnachmittag höher

Blick auf BAT-Kurs

Die Aktie von BAT gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,6 Prozent auf 37,94 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere um 15:53 Uhr 1,6 Prozent. In der Spitze legte die BAT-Aktie bis auf 38,14 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,66 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.120.771 BAT-Aktien.

Bei 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 13,77 Prozent niedriger. Bei 26,22 GBP fiel das Papier am 23.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,89 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,45 GBP, nach 2,40 GBP im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2025 3,39 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

