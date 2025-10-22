BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei BAT am Vormittag zu

BAT im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BAT. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 37,57 GBP zu.

Um 09:06 Uhr wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 37,57 GBP nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 37,71 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,66 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48.053 Stück gehandelt.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,00 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 17,11 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (26,22 GBP). Abschläge von 30,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,45 GBP belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,57 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte BAT die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,39 GBP in den Büchern stehen haben wird.

