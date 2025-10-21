BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von BAT

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 37,81 GBP.

Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 37,81 GBP. Die Abwärtsbewegung der BAT-Aktie ging bis auf 37,61 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,06 GBP. Bisher wurden via London 1.186.474 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,22 GBP ab. Mit Abgaben von 30,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,45 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,57 GBP für die BAT-Aktie.

BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 18.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,39 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose