BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verteidigt am Vormittag Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von BAT zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BAT-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 38,01 GBP.

Die BAT-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 38,01 GBP. Die BAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,08 GBP an. Bei 38,01 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 38,06 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 12.062 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP. Mit einem Zuwachs von 15,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 26,22 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 44,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,40 GBP je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,57 GBP aus.

BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,39 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

