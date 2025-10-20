BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Montagvormittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BAT. Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 38,22 GBP.
Das Papier von BAT befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 38,22 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,20 GBP aus. Bei 38,31 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 44.872 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 13,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,22 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,39 Prozent.
Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,45 GBP ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,57 GBP für die BAT-Aktie aus.
Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 12.02.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 18.02.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,39 GBP im Jahr 2025 aus.
