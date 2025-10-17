DAX23.860 -1,7%Est505.603 -0,9%MSCI World4.282 -0,2%Top 10 Crypto14,45 -3,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1688 ±-0,0%Öl60,93 -0,2%Gold4.320 -0,2%
Fokus auf Aktienkurs

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Freitagmittag nordwärts

17.10.25 12:04 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Freitagmittag nordwärts

Die Aktie von BAT gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
44,00 EUR 0,15 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere um 11:49 Uhr 0,3 Prozent. Bei 38,38 GBP erreichte die BAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 38,10 GBP. Zuletzt wurden via London 588.806 BAT-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 12,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 31,63 Prozent sinken.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,45 GBP ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,57 GBP je BAT-Aktie an.

BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,39 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
