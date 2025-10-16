BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 37,90 GBP.

Die BAT-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 37,90 GBP abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,77 GBP aus. Mit einem Wert von 37,94 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 686.502 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 16,09 Prozent wieder erreichen. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,22 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 30,82 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,45 GBP belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,57 GBP.

BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,39 GBP je BAT-Aktie belaufen.

