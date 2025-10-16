BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Donnerstagvormittag leichter

So bewegt sich BAT

Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 37,82 GBP ab.

Die BAT-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 37,82 GBP abwärts. Die BAT-Aktie sank bis auf 37,80 GBP. Bei 37,94 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.723 BAT-Aktien.

Bei 44,00 GBP markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 26,22 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 30,67 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,45 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,40 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 äußerte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,39 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

