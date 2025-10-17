BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich BAT

Die Aktie von BAT gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 38,15 GBP.

Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 38,15 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 37,87 GBP. Mit einem Wert von 38,10 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 1.238.720 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 44,00 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 15,33 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 26,22 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,57 GBP je BAT-Aktie aus.

BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

Die BAT-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,39 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

