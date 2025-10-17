BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Vormittag billiger
Die Aktie von BAT gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BAT befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,7 Prozent auf 37,95 GBP ab.
Der BAT-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 37,95 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BAT-Aktie bis auf 37,87 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,10 GBP. Zuletzt wechselten 81.310 BAT-Aktien den Besitzer.
Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 44,00 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Am 23.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,22 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 30,91 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 2,40 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,45 GBP je BAT-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.
Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Am 18.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,39 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.
BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück
Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark
BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
