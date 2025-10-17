So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagnachmittag
Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gesunken. So verlor Bitcoin um 17:11 -2,21 Prozent auf 105.706,39 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 108.099,25 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,7 Prozent auf 14,37 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 55,9 Prozent.
Zudem gibt Litecoin am Freitagnachmittag nach. Um -2,73 Prozent auf 89,17 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 91,68 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -3,15 Prozent auf 3.769,22 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 3.891,64 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 17:10 steht ein Minus von -8,20 Prozent auf 462,60 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 503,92 US-Dollar.
Zudem gibt Ripple nach. Um -2,16 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 17:11 auf 2,276 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 2,326 US-Dollar wert war.
Währenddessen verliert der Dash-Kurs um -2,26 Prozent auf 41,27 US-Dollar. Gestern war Dash noch 42,22 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 287,99 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (301,34 US-Dollar) ist das ein Verlust von -4,43 Prozent.
Zudem gibt NEO nach. Um -1,94 Prozent reduziert sich der NEO-Kurs um 17:10 auf 4,970 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 5,068 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit verbucht der IOTA-Kurs Verluste in Höhe von -2,86 Prozent auf 0,1347 US-Dollar. Am Tag zuvor war IOTA 0,1387 US-Dollar wert.
Daneben fällt Cardano um -4,19 Prozent auf 0,6176 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,6446 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Stellar-Kurs -3,46 Prozent schwächer bei 0,3010 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3117 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0013 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:11 bei 0,0012 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0057 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0058 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
