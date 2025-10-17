DAX23.854 -1,7%Est505.607 -0,8%MSCI World4.272 -0,5%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.436 -0,6%Bitcoin90.789 -1,7%Euro1,1664 -0,2%Öl61,03 ±0,0%Gold4.253 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street rot -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
MSCI World ETF: Diese Chancen und Risiken musst du kennen! MSCI World ETF: Diese Chancen und Risiken musst du kennen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

17.10.25 17:23 Uhr
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute | finanzen.net

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagnachmittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
83.907,7930 CHF -1.693,5181 CHF -1,98%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
90.789,2931 EUR -1.609,1909 EUR -1,74%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
79.043,4304 GBP -1.355,9285 GBP -1,69%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
15.913.861,5900 JPY -314.934,9408 JPY -1,94%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
105.892,0393 USD -2.207,2124 USD -2,04%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.982,3142 CHF -99,3896 CHF -3,23%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.226,9017 EUR -99,5049 EUR -2,99%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.809,4214 GBP -85,0088 GBP -2,94%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
565.622,5033 JPY -18.624,9138 JPY -3,19%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.763,6949 USD -127,9497 USD -3,29%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,8022 CHF -0,0398 CHF -2,16%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,9500 EUR -0,0383 EUR -1,93%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,6977 GBP -0,0324 GBP -1,87%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
341,7957 JPY -7,4204 JPY -2,12%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,2743 USD -0,0518 USD -2,23%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,4887 CHF -0,0217 CHF -4,26%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,5288 EUR -0,0222 EUR -4,03%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,4604 GBP -0,0191 GBP -3,97%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
92,6868 JPY -4,0867 JPY -4,22%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,6167 USD -0,0279 USD -4,32%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
70,8335 CHF -1,7649 CHF -2,43%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
76,6427 EUR -1,7203 EUR -2,20%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
66,7271 GBP -1,4595 GBP -2,14%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
13.434,1998 JPY -329,4145 JPY -2,39%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gesunken. So verlor Bitcoin um 17:11 -2,21 Prozent auf 105.706,39 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 108.099,25 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,7 Prozent auf 14,37 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 55,9 Prozent.

Zudem gibt Litecoin am Freitagnachmittag nach. Um -2,73 Prozent auf 89,17 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 91,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -3,15 Prozent auf 3.769,22 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 3.891,64 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 17:10 steht ein Minus von -8,20 Prozent auf 462,60 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 503,92 US-Dollar.

Zudem gibt Ripple nach. Um -2,16 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 17:11 auf 2,276 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 2,326 US-Dollar wert war.

Währenddessen verliert der Dash-Kurs um -2,26 Prozent auf 41,27 US-Dollar. Gestern war Dash noch 42,22 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 287,99 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (301,34 US-Dollar) ist das ein Verlust von -4,43 Prozent.

Zudem gibt NEO nach. Um -1,94 Prozent reduziert sich der NEO-Kurs um 17:10 auf 4,970 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 5,068 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der IOTA-Kurs Verluste in Höhe von -2,86 Prozent auf 0,1347 US-Dollar. Am Tag zuvor war IOTA 0,1387 US-Dollar wert.

Daneben fällt Cardano um -4,19 Prozent auf 0,6176 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,6446 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Stellar-Kurs -3,46 Prozent schwächer bei 0,3010 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3117 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0013 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:11 bei 0,0012 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0057 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0058 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com