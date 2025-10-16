BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BAT. Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von BAT zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 38,19 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,20 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 37,94 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 312.179 BAT-Aktien.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 15,21 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,22 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,34 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,45 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,40 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,57 GBP je BAT-Aktie aus.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,39 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

