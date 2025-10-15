BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit Abschlägen

BAT im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BAT. Der BAT-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 38,00 GBP.

Um 15:52 Uhr fiel die BAT-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 38,00 GBP ab. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,50 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 38,40 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 971.145 Stück gehandelt.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 44,00 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,22 GBP. Dieser Wert wurde am 23.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 31,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,57 GBP.

BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. BAT dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,39 GBP je BAT-Aktie.

