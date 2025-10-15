DAX24.206 -0,1%Est505.612 +1,1%MSCI World4.322 +1,1%Top 10 Crypto15,31 -0,6%Nas22.817 +1,3%Bitcoin95.612 -2,0%Euro1,1625 +0,1%Öl62,43 +0,2%Gold4.198 +1,3%
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit Abschlägen

15.10.25 16:08 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BAT. Der BAT-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 38,00 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
43,75 EUR 0,10 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die BAT-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 38,00 GBP ab. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,50 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 38,40 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 971.145 Stück gehandelt.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 44,00 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,22 GBP. Dieser Wert wurde am 23.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 31,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,57 GBP.

BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. BAT dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,39 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
