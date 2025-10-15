Kommission: EU plant kein Verbot von Filterzigaretten
Werte in diesem Artikel
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die für Gesetzesinitiativen zuständige EU-Kommission widerspricht einem Medienbericht, wonach die EU ein Verbot von Filterzigaretten plant. "Um es ganz klar zu sagen: Die Europäische Kommission plant nicht, Filterzigaretten zu verbieten", teilte ein Sprecher der Behörde mit. Sie allein kann EU-Gesetze vorschlagen und damit in den Gesetzgebungsprozess einbringen.
Ein Gesetzesvorschlag braucht danach in der Regel auch die Zustimmung des Europaparlaments und der EU-Staaten. Zuvor hatte die "Bild" berichtet, die EU schlage zum Schutz von Gesundheit und Umwelt ein Verbot von Filterzigaretten vor.
Weltweit gibt es nach WHO-Angaben 1,3 Milliarden Tabaknutzer, 8 Millionen Menschen sterben nach Schätzungen jedes Jahr durch den Konsum./mjm/DP/jha
Übrigens: Philip Morris und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Philip Morris
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Philip Morris
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Philip Morris Inc.
Analysen zu Philip Morris Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2019
|Philip Morris Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2019
|Philip Morris Underperform
|Credit Suisse Group
|19.07.2019
|Philip Morris Overweight
|Barclays Capital
|23.05.2019
|Philip Morris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.07.2018
|Philip Morris Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.07.2019
|Philip Morris Overweight
|Barclays Capital
|20.07.2018
|Philip Morris Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|10.04.2018
|Philip Morris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.2015
|Philip Morris International Overweight
|Barclays Capital
|21.03.2013
|Philip Morris International kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2019
|Philip Morris Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.05.2019
|Philip Morris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.07.2018
|Philip Morris Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|13.04.2015
|Philip Morris International Hold
|Argus Research Company
|22.10.2012
|Philip Morris International hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2019
|Philip Morris Underperform
|Credit Suisse Group
|21.12.2012
|Philip Morris International verkaufen
|Nomura
|19.10.2012
|Philip Morris International reduce
|Nomura
|08.10.2012
|Philip Morris International reduce
|Nomura
|22.02.2012
|Philip Morris International reduce
|Nomura
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Philip Morris Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen