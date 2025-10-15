DAX24.288 +0,2%Est505.629 +1,4%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.731 -0,9%Euro1,1639 +0,2%Öl62,34 +0,1%Gold4.209 +1,6%
BAT im Blick

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gibt am Vormittag nach

15.10.25 09:22 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gibt am Vormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BAT. Zuletzt ging es für die BAT-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 38,21 GBP.

Die BAT-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 38,21 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 38,17 GBP. Bei 38,40 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 66.226 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 26,22 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,38 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,57 GBP aus.

Am 04.08.2009 äußerte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,39 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

