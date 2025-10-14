BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Vormittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 38,07 GBP zu.

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 38,07 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BAT-Aktie bei 38,13 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 37,98 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.504 Stück gehandelt.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 15,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,22 GBP am 23.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 31,13 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,45 GBP ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,57 GBP für die BAT-Aktie.

BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2025 3,39 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

