BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT macht am Dienstagnachmittag Boden gut

14.10.25 16:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BAT. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 37,92 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
44,10 EUR 0,15 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BAT konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 37,92 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BAT-Aktie bei 38,38 GBP. Bei 37,98 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.173.717 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 44,00 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 13,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2024 auf bis zu 26,22 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,40 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,57 GBP an.

Am 04.08.2009 äußerte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,39 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

