BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT macht am Dienstagnachmittag Boden gut
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BAT. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 37,92 GBP zu.
Das Papier von BAT konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 37,92 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BAT-Aktie bei 38,38 GBP. Bei 37,98 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.173.717 BAT-Aktien umgesetzt.
Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 44,00 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 13,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2024 auf bis zu 26,22 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,40 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,57 GBP an.
Am 04.08.2009 äußerte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,39 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
