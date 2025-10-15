BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BAT gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 37,69 GBP ab.

Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,6 Prozent auf 37,69 GBP ab. In der Spitze fiel die BAT-Aktie bis auf 37,68 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,40 GBP. Zuletzt wechselten 351.068 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 16,74 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,22 GBP am 23.10.2024. Mit Abgaben von 30,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,45 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 12.02.2026 gerechnet. Am 18.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2025 3,39 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

