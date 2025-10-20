BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Montagmittag mit KursVerlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BAT. Zuletzt ging es für die BAT-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 38,23 GBP.
Um 11:48 Uhr fiel die BAT-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 38,23 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 38,12 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 38,31 GBP. Bisher wurden heute 431.372 BAT-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,22 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,45 GBP aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,57 GBP.
Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,39 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.
BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück
Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark
BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose
