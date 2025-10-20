DAX24.288 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.344 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.989 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1660 ±-0,0%Öl60,64 -1,1%Gold4.348 +2,3%
Kursentwicklung im Fokus

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Nachmittag schwächer

20.10.25 16:08 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 38,12 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
44,05 EUR 0,05 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 38,12 GBP ab. Im Tief verlor die BAT-Aktie bis auf 38,07 GBP. Mit einem Wert von 38,31 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 1.017.076 Aktien.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 44,00 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 15,42 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2024 auf bis zu 26,22 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,22 Prozent.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2024 mit 2,40 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,57 GBP für die BAT-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,39 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

