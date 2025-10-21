BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag mit negativen Vorzeichen

BAT im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 37,91 GBP ab.

Um 11:48 Uhr fiel die BAT-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 37,91 GBP ab. Bei 37,85 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 38,06 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 165.072 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 16,06 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 30,84 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der BAT-Aktie wird bei 43,57 GBP angegeben.

Am 04.08.2009 äußerte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,39 GBP im Jahr 2025 aus.

